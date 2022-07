Genova, il caldo non dà tregua: domani bollino "arancione", mercoledì "rosso"

di Edoardo Cozza

Temperature molto elevate in tutta Italia: il capoluogo ligure toccherà il picco mercoledì insieme ad altre nove città

Caldo da bollino arancione domani e da bollino rosso mercoledì: allerta alta a Genova, e un po' in tutta Italia, per l'ondata di calore prevista in questa settimana. Domani in 5 città italiane ci sarà il massimo livello di allarme, con il capoluogo ligure che sarà al livello "intermedio". Dopodomani, invece, l'allerta diventerà rossa per Genova e per altre 8 località.

Il livello di allerta rosso, ricorda il ministero, riguarda "le condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche"; il livello di allerta arancione "le condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".