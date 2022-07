Grande caldo, i consigli dell'esperto: "Non uscire dalle 11 alle 19 e bere 2 litri d'acqua al giorno"

di Giorgia Fabiocchi

Da domenica 17 luglio Arpal ha annunciato un'altra ondata di calore, con il termometro che anche in Liguria supererà abbondamente i 30 gradi

C'è chi la paragona all'estate torrida del 2003 e, in effetti, la sensazione di queste settimane porta a riavvolgere il nastro a diciannove anni fa. Temperature sopra la media, grande caldo di giorno e di notte e, la prospettiva, da qui ai prossimi giorni, non sembra cambiare. Anzi, da domani domenica 17 luglio ndr Arpal ha annunciato un'altra ondata di calore, con il termometro che anche in Liguria supererà abbondantemente i 30 gradi. E allora sono necessari, soprattutto in queste circostanze, i consigli dell'esperto.

Chi, se non il geriatra Ernesto Palummeri, dal 2003 coordinatore del Centro di riferimento ligure per le ondate di calore, può rammendare i giusti comportamenti da tenere durante il grande caldo? "Le regole sono sempre le stesse nonostante nelle giornate più critiche ci siano ancora molte persone che non le seguono - ha spiegato ai microfoni di Telenord Ernesto Palummeri -. Non esporti ai raggi solari diretti durante le ore centrali, dalle 11 alle 19; introdurre tanti liquidi quando si suda molto, quindi bere circa due litri d'acqua al giorno e mangiare frutta e verdura. Evitare assolutamente gli alcolici, banditi, e le bevande ghiacciate e gassate".