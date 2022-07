Caldo in Liguria, ieri 38, 8 gradi a Padivarma in provincia di La Spezia

di Redazione

E' la temperatura più elevata del 2022 nella nostra Regione. Il record assoluto appartiene a Castelnuovo Magra con 42 gradi

L'addetto allla comunicazione di Arpal Andrea Lazzara ha spiegato durante il nostro Live la situazione meteo di questo periodo riguardo la nostra Regione:

"Per oggi e domani si prevedono temperature in unlteriore lieve aumento con umidità generalmente bassa, le condizioni potrebbero diventare un po' più afose in serata. Elevato disagio fisiologico sulle zone ABC (quasi tutta la regione) non solo perchè ci sono le zone urbane più signative del nostro territorio regionale ma anche perchè saranno le valli interne di queste zone a risentirne maggiormente.

Mercoledì temperature pressochè stazionarie con un lieve calo specie nei valori minimi.

Alle 11:30 le tempratura massima registrata era di 37 gradi a Diano Castello Varcavello (Imperia), 36, 3 gradi a Padivarma ( La Spezia) che ieri ha battuto con 38,8 gradi il record stagionale della temperatura più elevata del 2022, mentre il record assuluto è di 42 gradi stabilito da Castelnuovo Magra (La Spezia)".