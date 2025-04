Dazi USA, parla Schenone: “Rischio recessione globale, serve una risposta europea”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero presto tradursi in un rallentamento tangibile per l’export italiano. A dirlo è Giulio Schenone, imprenditore portuale, che al TGN Today lancia un allarme chiaro: “Siamo in una fase di stallo, i traffici verso gli USA si stanno ricalibrando. Il rischio è una recessione globale”.

Traffici portuali – “Al momento non si registra un calo netto, ma il rallentamento è già iniziato, soprattutto per prodotti come il vino. Gli importatori americani attendono di capire se i costi extra potranno essere scaricati sul mercato”, spiega Schenone. L’incertezza frena gli ordini, ma gli effetti più pesanti si vedranno “nelle prossime settimane o mesi”.

Approccio USA – Secondo l’imprenditore, quello di Trump è un approccio “transazionale”, più politico che economico: “Fa qualcosa per ottenere qualcosa in cambio, parla alla pancia del suo elettorato. Ma a lungo andare gli effetti saranno depressivi anche per l’economia americana”.

Squilibrio commerciale – I dazi colpiscono le merci, non i servizi. “Gli Stati Uniti esportano servizi come quelli di Apple, Netflix, Amazon. L’Europa potrebbe legittimamente reagire con nuove tassazioni su quei settori. Ma servirebbe coesione”.

Europa assente – “O l’Europa si sveglia e agisce in modo coordinato, o resterà irrilevante. Solo unita può contare qualcosa”, avverte Schenone, che auspica una politica estera ed economica comune.

Cantieristica e riforme – Sul fronte portuale, Schenone sollecita la nomina del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale di Genova, vacante da 18 mesi. “Serve una guida con pieni poteri. È ora di uscire dalla fase commissariale”.

