Bucci alla Leopolda di Firenze: "Non è inusuale, parlerò di Genova"

di Alessandro Bacci

Il sindaco all'evento organizzato dai renziani: "Ho partecipato anche al festival dell'unità, mi sembra ancora meno usuale. Sono retaggi del passato"

Il sindaco di Genova Marco Bucci parteciperà all'edizione 2021 della Leopolda a Firenze. Oggi pomeriggio il sindaco sarà presente all'undicesima convention organizzata dai renziani nel capoluogo toscano. L'intervento di Bucci è previsto insieme ai colleghi sindaci Beppe Sala per Milano e Dario Nardella di Firenze. Una mossa inusuale? Non per il sindaco: “Io sono andato in giro in molte città italiane a parlare di Genova e fare marketing territoriale che è esattamente quello che farò oggi pomeriggio. È assolutamente usuale perchè l'ho fatto parecche volte e lo continuerò a fare chiunque mi invita. Ho partecipato mi sembra a 4 o 5 festival dell'unità, mi sembra ancora meno usuale. Mi sembrano retaggi del passato."

Nelle scorse settimane abbiamo assistito a un'apertura della leader di Italia Viva in Liguria Raffaella Paita al sindaco Bucci. Oggi l'intervento a Firenze ma alla domanda su una possibile coalizione con i renziani, Bucci glissa: “Io ho sempre detto che se siamo aperti a tutti e continueremo ad essere aperti a tutti.”