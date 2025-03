Vibrazioni per lavori Fincantieri, entriamo nella casa con due stanze inagibili. La proprietaria: "Trema tutto anche di notte"

"Capisco che la Fincantieri debba fare questi lavori però pensino anche a noi". È questo l'appello di Giuseppina Feri, signora di 83 anni che insieme a suo figlio vive a Sestri Ponente, in via Cerruti, "sono nata su all'ultimo piano" ci racconta. Questa è una delle zone del quartiere dove le case tremano per le vibrazioni generate dai lavori per il ribaltamento a mare di Fincantieri. A casa sua due stanze sono state valutate come inagibili dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali che hanno effettuato il sopralluogo. Una è quella del figlio, che ha dovuto spostare il letto in salotto. Ci apre le porte e rimanendo dietro al nastro bianco e rosso vediamo la situazione: i muri sono venati da numerose crepe. Questo succede anche nella stanza di Giuseppina, attualmente considerata agibile: sopra al suo armadio una lunga crepa taglia il muro da lato a lato.

"Anche di notte" - Vivere in una casa con stanze inagibili e vibrazioni non lascia tranquilli Giuseppina e il figlio, "siamo molto preoccupati" confessa la signora. "Evacuare? Bisogna vedere dove ci mettono - spiega - ma se ce ne dobbiamo andare lo facciamo, perchè il pericolo esiste". Le vibrazioni si sentono a ogni ora del giorno, "anche di notte, alle 4 del mattino" dice Giuseppina. "Per me è un handicap, bisogna fare qualcosa, non siamo persone che protestano quando non è il caso ma anch'io ho una certa età" dice indicando il girello su cui si sorregge a causa di problemi alle ginocchia.

