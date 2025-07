Vernazza, inaugurata la rinnovata piazzetta dei caduti

VERNAZZA (SP) - È stata inaugurata questa sera, in concomitanza con la festa patronale in onore di Santa Margherita di Antiochia, la rinnovata Piazzetta dei Caduti a Vernazza, nel cuore delle Cinque Terre. L’intervento è stato finanziato con oltre 1 milione e 150mila euro del Fondo strategico di Regione Liguria tra il 2022 e il 2023, stanziati sia per la piazzetta (contributo regionale pari a 250mila euro) sia per il recupero della viabilità nel centro storico, con una nuova pavimentazione in arenaria, la piantumazione di alberi e il rinnovo dell’arredo urbano tra piazza Marconi e via Gavino, un tratto di via Visconti e via Roma.

“Queste opere sono state realizzate grazie ai fondi regionali stanziati con l’obiettivo migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Vernazza sempre più bella e attrattiva per le migliaia di turisti che la visitano ogni anno – dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone –. Non possiamo dimenticare la devastazione provocata dall’alluvione del 2011 che provocò 13 vittime nello spezzino: ci fu una reazione fortissima del territorio con un impegno straordinario di questo borgo, dei suoi abitanti e degli altri colpiti da quegli eventi drammatici per risollevarsi il prima possibile. Questi lavori testimoniano l'impegno di Regione Liguria qui a Vernazza, con un netto cambio di passo intrapreso nell’ultimo decennio di amministrazione di centrodestra, sempre al fianco dei piccoli Comuni".

“Prima dei lavori di riqualificazione, questa piazzetta costituiva l’ultimo baluardo del ricordo dell’alluvione del 2011 – afferma il sindaco Marco Fenelli -. Oggi, grazie al sostegno della Regione, è un luogo più accogliente e vivibile, pienamente accessibile anche per le persone disabili e fondamentale punto di ritrovo per le comitive turistiche che ogni giorno arrivano a Vernazza in treno, scendendo alla vicina stazione ferroviaria. Sono davvero felice e orgoglioso di poter restituire questa piazza così bella ai miei cittadini, che già hanno potuto toccare con mano il risultato dell’intervento infrastrutturale sulla viabilità del centro storico”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.