Processo Morandi, Egle Possetti: "Fondamentale dare vita al Memoriale. Speriamo entro il prossimo 14 agosto ci sia sentenza di primo grado"

Sono tante le incognite sul Memoriale "14 agosto 2018" segnalate dal comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi.

"Il Memoriale è praticamente ultimato da un punto di vista strutturale, adesso parte la grande scommessa, ovvero dar vita a questo luogo. Noi abbiamo fatto già degli incontri con la nuova amministrazione, perché ovviamente c'è stato un passaggio di consegne, e abbiamo quelle che dal nostro punto di vista sono le principali criticità - ha dichiarato Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi -. La prima, fondamentale, è quella della curatrice perché una struttura così importante, così bella, progettata e costruita bene, non può rimanerne sprovvista. Poi ovviamente c'è un problema di logistica di accessi che abbiamo segnalato, legati alla cartellonistica (in questo momento l'entrata è indicata su un foglio bianco A4) e infine una gestione corretta dei trasporti perché questa infrastruttura non è in centro città e quindi vorremmo che avesse una sua dignità anche avendo dei servizi di trasporto che possano portare le persone qui".

"Un'altra tematica fondamentale, che l'amministrazione ha già iniziato a mettere in campo, è il rapporto con le scuole, perché il memoriale deve avere fra i suoi visitatori principali proprio i ragazzi, per far si che possano conoscere questa storia - prosegue Egle Possetti -. Ci aspettiamo tanto, ma vorremmo che tutto il contorno partisse in modo efficace".

"Fino alla fine di febbraio circa parleranno gli avvocati delle difese, poi dopo capiremo se ci saranno le repliche della procura; la nostra speranza è che entro il 14 agosto prossimo ci sia la sentenza di primo grado, lo speriamo con tutto il cuore" conclude Possetti.

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il completamento del Parco del Ponte, nell’ambito della realizzazione del Memoriale 14 Agosto 2018 per le vittime del crollo di ponte Morandi. La spesa complessiva per il completamento del Parco è di 2,7 milioni di euro.

Il comitato ricorda anche gli orari del memoriale:

Orario visite fisso:

- Martedì e giovedì ore 9-13

- Sabato ore 10-16

