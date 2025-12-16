Genova: apre a Palazzo Tursi la Casa di Babbo Natale, laboratori e incontri fino al 24 dicembre

Da domani, mercoledì 17 dicembre, Palazzo Tursi, uno dei principali Palazzi dei Rolli e sede del Comune di Genova, si trasforma per la prima volta nella Casa di Babbo Natale. L’iniziativa sarà aperta al pubblico fino al 24 dicembre.





«Vi aspettiamo con le vostre bambine e i vostri bambini per conoscere Babbo Natale da vicino, fare una foto con lui, consegnargli la letterina e partecipare ai laboratori con i suoi elfi», ha dichiarato la sindaca Silvia Salis.





Dopo l’anteprima dedicata ai figli dei dipendenti comunali, la Casa di Babbo Natale aprirà al pubblico dal 17 al 19 dicembre dalle 15 alle 18, e dal 20 al 24 dicembre sia al mattino, dalle 10 alle 13, sia al pomeriggio, dalle 15 alle 18.





L’evento, organizzato dal Comune di Genova con il contributo della Regione Liguria e del Ministero del Turismo, trasformerà l’atrio cinquecentesco in uno spazio ricco di installazioni luminose e musicali. I visitatori potranno partecipare a laboratori creativi, decorare biscotti, realizzare addobbi natalizi, scattare foto con Babbo Natale e imbucare le proprie letterine nella cassetta della Posta, per vivere un’esperienza dedicata a tutta la famiglia.

