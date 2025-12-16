La Spezia: nuovo centro antiviolenza operativo entro il 2027

La Regione Liguria rafforza la rete dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza con l’apertura di un nuovo centro in Val di Vara, il terzo in provincia della Spezia. Il progetto, denominato “MaiPiùSola-ValDiVara”, sarà realizzato dall’Associazione Vittoria a Brugnato, in via Brinati, grazie a un contributo regionale di circa 65 mila euro.

“Avevamo promesso di potenziare ulteriormente la rete dei servizi a sostegno delle donne e l’abbiamo fatto – dichiara l’assessore regionale alle Pari Opportunità, Simona Ferro –. Il nuovo centro garantirà un presidio fondamentale di ascolto, protezione e accompagnamento per tutte le donne che subiscono violenza in Val di Vara. Puntiamo a una rete capillare, accessibile e qualificata, in grado di rispondere tempestivamente ai bisogni delle vittime”.

La Regione aveva stanziato complessivamente 152 mila euro per l’attivazione di nuove strutture antiviolenza: circa 87 mila euro saranno utilizzati nel 2026 per potenziare ulteriormente i centri già attivi e i servizi regionali dedicati alla promozione delle pari opportunità e al contrasto della violenza di genere.

“Prevenzione e contrasto alla violenza di genere restano una priorità assoluta – aggiunge Ferro –. Solo nel 2025 abbiamo destinato oltre 2 milioni di fondi ministeriali ai centri sul territorio e nel 2026 incrementeremo ulteriormente le risorse. Continuiamo a collaborare con il terzo settore e gli enti locali per rafforzare un sistema che metta al centro la tutela dei diritti, la sicurezza e l’autonomia delle donne”.

Le prime attività del centro di Brugnato prenderanno avvio entro il primo trimestre del 2026, con l’allestimento degli spazi e la formazione del personale, mentre l’obiettivo è rendere pienamente operativo il nuovo centro entro il 2027.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.