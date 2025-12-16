Attualità

Genova solidale: 7.500 euro donati alla Comunità di Sant’Egidio grazie al Cocktail di Gala Fimaa Confcommercio

di Redazione

1 min, 8 sec

L’iniziativa ha coinvolto oltre 100 partecipanti e ha visto la collaborazione di più di 10 attività, che hanno donato i premi della lotteria solidale

MSC Crociere

Successo di solidarietà per Genova con il Cocktail di Gala benefico organizzato da Fimaa Confcommercio giovedì 4 dicembre al Palazzo della Borsa: durante l’evento sono stati raccolti 7.500 euro, donati alla Comunità di Sant’Egidio, grazie alla partecipazione di imprenditori, cittadini e aziende associate.


La consegna ufficiale del maxi assegno si è svolta questa mattina presso la sede di Sant’Egidio in centro città, alla presenza dei rappresentanti di Fimaa, della Comunità e di Confcommercio Genova. “La cifra raccolta dimostra la forza di una comunità che sa unirsi attorno a progetti con un impatto reale – ha dichiarato Luca Del Guasta, presidente di Fimaa Genova – Siamo orgogliosi del contributo offerto a chi opera quotidianamente a fianco dei più fragili”.


L’iniziativa ha coinvolto oltre 100 partecipanti e ha visto la collaborazione di più di 10 attività commerciali, che hanno donato i premi della lotteria solidale, tra cui una crociera MSC per due persone, oltre a premi nei settori del benessere, food, abbigliamento e arredamento.


“Iniziative come questa sono un segnale concreto del tessuto economico del nostro territorio – ha commentato Oscar Cattaneo, vice presidente vicario di Confcommercio Genova – e testimoniano la vicinanza del settore alle persone più fragili”. Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Liguria, ha aggiunto: “Il contributo di Fimaa Confcommercio non solo sostiene concretamente le persone bisognose, ma crea anche un movimento virtuoso che coinvolge commercianti, imprenditori e istituzioni”.

