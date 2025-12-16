Genova: all'Acquario nuova vasca per conoscere i segreti dei fondali profondi mediterranei

All’Acquario di Genova è stata inaugurata una nuova vasca dedicata agli abissi del Mediterraneo, realizzata nell’ambito del progetto europeo Redress, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. L’iniziativa mira a promuovere la conservazione degli ambienti marini più profondi, valutarne il degrado e sviluppare strategie per il loro restauro.

La vasca ospita diversi esemplari di organismi, tra cui coralli profondi raccolti nel canyon Dohrn del golfo di Napoli, fino a 500 metri di profondità. Dopo il trasporto, i campioni sono stati gestiti dai biologi dell’acquario in vasche di quarantena prima dell’inserimento nella mostra.

Gli ambienti marini oltre i 200 metri di profondità ospitano una straordinaria varietà di habitat e specie, molte ancora sconosciute. Questi ecosistemi, che comprendono barriere coralline profonde, canyon, montagne sottomarine, oasi idrotermali e fosse oceaniche, sono popolati da organismi adattati ad altissime pressioni, assenza di luce e basse temperature. Si stima che negli abissi vivano da 500.000 a diversi milioni di specie, tutte fondamentali per l’equilibrio degli oceani.

Oggi questi habitat sono minacciati da pesca a strascico, inquinamento, traffico navale e attività di estrazione, che mettono a rischio anche i fondali del Mediterraneo.

"Siamo molto contenti di rinnovare la collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche – afferma Silvia Lavorano, curatrice generale di Costa Edutainment –. Sinergia tra ricerca, conservazione e comunicazione scientifica è fondamentale per sensibilizzare il pubblico e formare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente marino".

