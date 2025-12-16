Genova: all'Acquario nuova vasca per conoscere i segreti dei fondali profondi mediterranei
di R.C.
La mostra punta a sensibilizzare il pubblico sulla conservazione dei fondali marini profondi e sullo studio delle specie ancora poco conosciute
All’Acquario di Genova è stata inaugurata una nuova vasca dedicata agli abissi del Mediterraneo, realizzata nell’ambito del progetto europeo Redress, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. L’iniziativa mira a promuovere la conservazione degli ambienti marini più profondi, valutarne il degrado e sviluppare strategie per il loro restauro.
La vasca ospita diversi esemplari di organismi, tra cui coralli profondi raccolti nel canyon Dohrn del golfo di Napoli, fino a 500 metri di profondità. Dopo il trasporto, i campioni sono stati gestiti dai biologi dell’acquario in vasche di quarantena prima dell’inserimento nella mostra.
Gli ambienti marini oltre i 200 metri di profondità ospitano una straordinaria varietà di habitat e specie, molte ancora sconosciute. Questi ecosistemi, che comprendono barriere coralline profonde, canyon, montagne sottomarine, oasi idrotermali e fosse oceaniche, sono popolati da organismi adattati ad altissime pressioni, assenza di luce e basse temperature. Si stima che negli abissi vivano da 500.000 a diversi milioni di specie, tutte fondamentali per l’equilibrio degli oceani.
Oggi questi habitat sono minacciati da pesca a strascico, inquinamento, traffico navale e attività di estrazione, che mettono a rischio anche i fondali del Mediterraneo.
"Siamo molto contenti di rinnovare la collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche – afferma Silvia Lavorano, curatrice generale di Costa Edutainment –. Sinergia tra ricerca, conservazione e comunicazione scientifica è fondamentale per sensibilizzare il pubblico e formare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente marino".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genova: apre a Palazzo Tursi la Casa di Babbo Natale, laboratori e incontri fino al 24 dicembre
16/12/2025
di Redazione
“Flying”: un viaggio musicale e visionario tra surf, sogno e rinascita approda alla Claque
16/12/2025
di Redazione