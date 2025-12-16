“Flying”: un viaggio musicale e visionario tra surf, sogno e rinascita approda alla Claque

Genova si prepara ad accogliere un’esperienza teatrale fuori dagli schemi. Venerdì 19 e sabato 20 dicembre va in scena alla Claque “FLYING – Lo straordinario volo di Gianenrico Cappelletti”, il nuovo spettacolo ideato e scritto da Roberto Nappi Calcagno, Riccardo Baudino e Bjorn Giordano. Un’opera che unisce radiodramma musicale, teatro dal vivo e illustrazione animata, dando vita a un racconto immersivo e profondamente evocativo.

Protagonista della storia è Gianenrico “Cap” Cappelletti, interpretato dal cantautore genovese Federico Sirianni. Cap era un tempo un giovane shaper di talento, capace di costruire tavole da surf visionarie; oggi è un uomo di cinquant’anni svuotato e disilluso, schiacciato da un lavoro alienante e da una creatività che sopravvive solo attraverso malinconiche costruzioni di mattoncini Lego.

Il punto di svolta arriva in un momento di apparente quotidianità: sotto la doccia, stringendo l’ultima tavola rimasta incompiuta. Da lì prende forma un viaggio onirico e psichedelico, guidato da due enigmatiche presenze: Yemà, semidea marina luminosa e giocosa, e Night Sniper, oscuro esploratore dell’inconscio. Cap attraversa deserti popolati da statue, creature magiche, ricordi rimossi e cerchi concentrici che diventano veri e propri portali interiori.

Flying è una storia di trasformazione e coraggio. «Volevamo ricordare che, a qualsiasi età, è possibile riconnettersi con la parte più autentica e vitale di sé», spiegano gli autori. Un messaggio universale che prende forma attraverso un linguaggio scenico originale, in cui musica, parola e immagine dialogano continuamente.

La regia è firmata da Riccardo Baudino, autore anche della drammaturgia insieme a Bjorn Giordano. Accanto a Federico Sirianni, il cast comprende Alessandro Barbini, Michele Spanò, Daniela Camera, Marco Rivolta e Marco Taddei. A Bjorn Giordano è affidato anche l’innovativo live drawing con animazione 2D, che costruisce in tempo reale l’immaginario visivo dello spettacolo.

Elemento centrale di Flying è la musica, ideata e curata da Roberto Nappi Calcagno, che diventa il vero motore emotivo del viaggio di Cap. Sul palco la RNC LAB band, con un ensemble numeroso capace di creare paesaggi sonori che accompagnano e amplificano la narrazione. La parte visiva si arricchisce inoltre della collaborazione artistica di Ale Piano e dei suoi celebri Alter Ego.

Flying parla a chiunque abbia vissuto un momento di smarrimento. È un invito a ritrovare lo slancio vitale, l’istinto creativo e quella scintilla di libertà che spesso si crede perduta, ma che può sempre tornare a volare.

