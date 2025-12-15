Ricerca e tecnologia, le eccellenze del DITEN per l'Università di Genova

Una giornata particolare, quella che le telecamere di Telenord hanno potuto raccontare presso il DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni) della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova: un viaggio tra le nuove tecnologie che accompagnano i settori più diversi, da quello della manutenzione navale alla mobilità sostenibile, dallo studio dei fenomeni atmosferici allo sviluppo di nuovi modelli tecnologici.

Protagonisti dello speciale di "Liguria Live" sono i professori Cesare Rizzo, Pietro Ivaldi, Daniele Caviglia e Fabio D'Agostino, coaudiuvati dai ricercatori Massimiliano Passalaqua e Manuela Minetti, nel racconto di quelle che sono le prospettive più interessanti della ricerca e dell'applicazione in questi campi. L'eccellenza del DITEN, quotidianamente a disposizione dell'Università genovese, si svela in esclusiva per i nostri telespettatori.

