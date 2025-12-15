Ricerca e tecnologia, le eccellenze del DITEN per l'Università di Genova
di Redazione
L'approfondimento
Una giornata particolare, quella che le telecamere di Telenord hanno potuto raccontare presso il DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni) della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova: un viaggio tra le nuove tecnologie che accompagnano i settori più diversi, da quello della manutenzione navale alla mobilità sostenibile, dallo studio dei fenomeni atmosferici allo sviluppo di nuovi modelli tecnologici.
Protagonisti dello speciale di "Liguria Live" sono i professori Cesare Rizzo, Pietro Ivaldi, Daniele Caviglia e Fabio D'Agostino, coaudiuvati dai ricercatori Massimiliano Passalaqua e Manuela Minetti, nel racconto di quelle che sono le prospettive più interessanti della ricerca e dell'applicazione in questi campi. L'eccellenza del DITEN, quotidianamente a disposizione dell'Università genovese, si svela in esclusiva per i nostri telespettatori.
