Ascensore di Quezzi fermo da mesi, incertezza sui tempi della riapertura
di Carlotta Nicoletti
Intervista a Fabrizio Ivaldi, presidente del municipio Bassa Val Bisagno, sul controverso impianto
L'ascensore di Quezzi è fermo da mesi, permane incertezza sui tempi della riapertura. A Telenord, intervistato da Carlotta Nicoletti, parla il presidente del municipio Bassa Val Bisagno, sul tema del controverso impianto.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sant'Olcese: nuovi biglietti anonimi contro il comandante della municipale, la sindaco e il vice
15/12/2025
di Gilberto Volpara
Quezzi, salita alla Chiesa chiusa per un muro pericolante: disagi per i residenti
15/12/2025
di Carlotta Nicoletti