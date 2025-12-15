Attualità

Ascensore di Quezzi fermo da mesi, incertezza sui tempi della riapertura

di Carlotta Nicoletti

Intervista a Fabrizio Ivaldi, presidente del municipio Bassa Val Bisagno, sul controverso impianto

L'ascensore di Quezzi è fermo da mesi, permane incertezza sui tempi della riapertura. A Telenord, intervistato da Carlotta Nicoletti, parla il presidente del municipio Bassa Val Bisagno, sul tema del controverso impianto.


