Quezzi, salita alla Chiesa chiusa per un muro pericolante: disagi per i residenti

Disagi e preoccupazione nel quartiere di Quezzi, dove la salita che conduce alla Chiesa è stata chiusa al transito a causa di un muro pericolante. Il provvedimento, necessario per garantire la sicurezza pubblica, sta creando difficoltà significative ai residenti, costretti a modificare i propri percorsi quotidiani e ad affrontare limitazioni negli spostamenti, in particolare per anziani e famiglie.





A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Ivaldi, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, che interviene per spiegare le ragioni della chiusura, le verifiche tecniche in corso e le azioni intraprese dall’amministrazione municipale in raccordo con il Comune. L’obiettivo è individuare una soluzione rapida e strutturale che consenta di ripristinare la viabilità in condizioni di piena sicurezza.





Nel frattempo il Municipio sta monitorando costantemente l’area, valutando eventuali interventi di messa in sicurezza e le tempistiche necessarie per l’avvio dei lavori, consapevole dell’impatto che la chiusura sta avendo sulla vita quotidiana del quartiere. L’attenzione resta alta per garantire la tutela dei cittadini e ridurre al minimo i disagi, mantenendo un dialogo costante con la popolazione interessata.

