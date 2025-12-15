Sampierdarena, dal nuovo parco di via Ardoino alla viabilità modificata in via Buranello

Il percorso partecipativo sul nuovo parco di via Ardoino a Sampierdarena prosegue con quattro nuovi incontri pubblici, dopo la commissione municipale di settembre. Gli incontri, che partiranno oggi alle 17.30, serviranno a illustrare i benefici del progetto, ascoltare i residenti e raccogliere osservazioni per migliorarlo. Saranno presenti progettisti, tecnici del Comune di Genova e rappresentanti del Municipio II Centro Ovest.

Il primo incontro si svolgerà oggi alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Matitone, in via di Francia 1. La giornata sarà dedicata al confronto sul progetto del nuovo parco di via Ardoino di cui verranno approfonditi gli aspetti tecnici: sarà dato spazio ai partecipanti per esprimere le loro osservazioni in merito.

Il secondo incontro si terrà lunedì 19 gennaio, sempre alle ore 17.30 e affronterà il tema di come attivare/animare i nuovi spazi di progetto grazie alla raccolta di iniziative e proposte presentate da associazioni e gruppi organizzati locali che agiscono sul territorio insieme alla comunità.

Il terzo incontro è in programma martedì 20 gennaio di nuovo alle ore 17.30 e sarà dedicato ai residenti degli immobili interessati dal progetto. L’obiettivo specifico di questo incontro sarà quello di approfondire le scelte progettuali studiate per gli immobili, riflettendo assieme sulle opportunità degli immobili rinnovati per la comunità e i residenti.

La serie di appuntamenti si concluderà giovedì 29 gennaio con un incontro pubblico finale in cui verrà restituita la sintesi del percorso partecipativo, i risultati emersi e condivisi i passi successivi del progetto.

Dalle ore 21.00 di lunedì 15 dicembre e fino al 17 febbraio 2026, per i lavori di realizzazione del nuovo cavidotto, nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, cambia la viabilità in via Buranello, a Sampierdarena.

I lavori saranno realizzati lungo l’attuale corsia di marcia e il transito veicolare verrà spostato sulle aree attualmente destinate alla sosta, destinate ad essere temporaneamente soppresse. Non tutta la strada sarà interessata dal cantiere in contemporanea, ma l’esecuzione degli interventi è prevista secondo sotto-fasi con avanzamento progressivo. Nelle aree cantierizzate verrà istituito il divieto di fermata e resterà in vigore il divieto di accesso ai mezzi con larghezza superiore ai due metri.

La presenza delle aree di cantiere impedirà il regolare transito dei bus linee AMT 1, 7, 9, 20, N1 e N2 che, dalle ore 21.00 di lunedì 15 dicembre e fino al termine dei lavori stradali, cambieranno i percorsi secondo le modalità sottoindicate:

Linee 1 e N2

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano, rotatoria piazza Vittorio Veneto e via Avio, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: regolare percorso.

Linee 7, 9 e N1

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano e via Reti, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: regolare percorso.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via Buozzi, proseguono per via di Francia dove, all’altezza della rotatoria Wtc, invertono il senso di marcia ed effettuano capolinea provvisorio alla fermata codice 0454 Francia/WTC.

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via di Francia, proseguono per via Milano, piazza Dinegro e via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.

