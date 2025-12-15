Quarto: area Campanule, presentato il nuovo impianto sportivo
di Luca Pandimiglio
Struttura destinata a diventare un punto di riferimento per l’attività agonistica e sociale del territorio
A Quarto, nell’area delle Campanule, è stato presentato il nuovo impianto sportivo destinato a diventare un punto di riferimento per l’attività agonistica e sociale del territorio. Un progetto che punta a valorizzare lo sport come strumento di inclusione e aggregazione, con ricadute positive per il quartiere e per l’intero Municipio IX Levante. A parlarne a Telenord sono Christian Gartman, capogruppo di Forza Italia nel Municipio IX Levante, Paolo Covotta, presidente di Genova Beach Soccer, Cristina Erriu, presidente dell’Angelo Baiardo, e Federico Bogliolo, presidente del Municipio IX Levante.
