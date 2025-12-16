A Scignoria! il piccolo Francesco che incanta con la canzone di Natale in lingua genovese

Si chiama Francesco Berretti ha, appena, 8 anni ma è già una rivelazione musicale e, soprattutto, legata alla lingua genovese.

La sua interpretazione sulla tipica canzone natalizia, già interpretata da Mike fC con alcuni giovani musicisti d'entroterra, strappa un sorriso e applausi sinceri. Francesco all'età di 5 anni è stato ospite dello Zecchino d'Oro, adesso, la nuova sfida sui motivi della Lanterna e dintorni.

In onda la sera 24 dicembre dalle 20.30 su Telenord e telenord.it all'interno dello speciale Scignoria!

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.