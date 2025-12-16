Pietra Ligure si accende per le feste: oltre 25 eventi tra musica, tradizione e Capodanno in piazza

Pietra Ligure torna a vivere la magia del Natale con un ricco programma di oltre venticinque iniziative, tra conferme e novità, che spaziano dalla tradizione alla cultura, dalla musica all’enogastronomia e allo sport. Gli eventi, promossi dal Comune, prendono il via con la Festa patronale di San Nicolò, la tradizionale accensione dell’albero in piazza San Nicolò e delle luminarie artistiche nel centro storico, tutte a LED per sostenibilità e risparmio energetico.





Tra gli appuntamenti più attesi, la cerimonia del Confuoco con l’“oiba” acceso dalla Luce di Betlemme e la consegna del premio ‘Pietrese dell’Anno’. Novità del 2025, l’evento “Convivium” nella Chiesa Vecchia celebra storia, cultura e gusto, arricchendo ulteriormente il palinsesto natalizio.





Cuore dei festeggiamenti sarà “Happy 2026 – Capodanno in Piazza” in piazza San Nicolò, con l’esibizione di Sunny the Boys e il DJ set di J.Nice, per una notte di San Silvestro tra le più gettonate della Riviera. Il 2 gennaio, spazio al Concerto di Capodanno della BRG Orchestra, con fiati, pianoforte, batteria e basso per un’esperienza musicale intensa ed emozionante.





Tornano anche le rassegne “Emozioni a Palazzo” e “Note di Natale”, con concerti dal vivo in piazze e chiese cittadine, oltre alle Christmas Experience, percorsi tematici che permetteranno di scoprire storia, cultura e tradizioni di Pietra Ligure e del suo entroterra.





“Il nostro obiettivo è offrire un palinsesto adatto a tutte le età, capace di regalare emozioni e momenti di condivisione – dichiarano il Sindaco Luigi De Vincenzi e gli Assessori Daniele Rembado e Cinzia Vaianella – Con la musica, le luminarie artistiche e le esperienze sul territorio vogliamo valorizzare la città e accogliere residenti e turisti in un clima di festa e allegria”.

