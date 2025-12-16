A cinque anni dalla morte di Donato Bilancia, il 'Salotto' di Telenord indaga sulla mente misteriosa del serial killer

Cinque anni dopo la morte di Donato Bilancia, noto come Walter, il serial killer che tra il 1997 e il 1998 uccise 17 persone in soli sei mesi tra Liguria e basso Piemonte, il Salotto di Telenord dedica una puntata speciale - mercoledì 17 dicembre alle 16,15 e successivamente disponibile sul sito telenord.it - per cercare di comprendere la mente dell’uomo che visse per cinquant’anni una vita apparentemente normale prima di trasformarsi in un efferato assassino.

Roberto Rasia conduce la trasmissione ospitando un panel di esperti: Pietro Ciliberti, presidente della Società Italiana di Psichiatria Liguria e psichiatra forense; Nicoletta Garaventa, avvocato penalista e figlia dell’ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, nonché ultimo difensore di Bilancia; e Carlo Piano, giornalista e scrittore che a Bilancia ha dedicato il romanzo-inchiesta 'Il Torto'.

In collegamento remoto partecipano anche Ilaria Cavo, autrice di 'Diciassette omicidi per caso', un libro dedicato alla vicenda, e Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova dove Bilancia morì durante la pandemia di Covid, rifiutando le cure.

Durante la puntata si ripercorrerà il percorso criminale di Bilancia, iniziato con l’omicidio di prostitute, proseguito con metronotte e donne nelle toilette dei treni, che per sei mesi terrorizzò intere comunità locali e catturò l’attenzione internazionale. Gli ospiti analizzano le possibili motivazioni e i meccanismi psichici alla base dei suoi crimini, cercando di far luce su un fenomeno che ha lasciato un segno profondo nella cronaca nera italiana.

