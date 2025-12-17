Don Marco Pozza racconta gli ultimi giorni di Donato Bilancia: "È stato e rimarrà per sempre mio fratello Caino"
di Luca Pandimiglio
Telenord intervista il cappellano del carcere di Padova Don Marco Pozza
5 anni fa, il 17 dicembre 2020, morì Donato Bilancia, il serial killer genovese. Bilancia, che tra il 15 ottobre 1997 e il 20 aprile 1998 uccise 17 persone tra Liguria e Basso Piemonte, fu condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio. Morì stroncato dal covid all'età di 69 anni nel carcere Due Palazzi di Padova.
Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, racconta aneddoti, curiosità e gli ultimi giorni vissuti insieme a Donato Bilancia.
«Ho conosciuto Donato Bilancia nel 2011 appena ho iniziato la mia strana avventura dietro alle sbarre del carcere di Padova e l'ho conosciuto perché una signora mi ha lanciato un invito: "Se tu vuoi metterti veramente all'opera, devi cominciare dal peggio del peggio che c'è qui in carcere a Padova". Abbiamo attraversato questi 17 cancelli dentro al carcere e sono entrato dentro alla cella di un uomo che nel 1999, quando io viaggiavo in treno per andare a scuola mi facevano paura boia. Quel giorno è stata la prima volta che ho visto dal vivo il signor Donato Bilancia».
