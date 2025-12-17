A7, l'esasperazione dei pendolari: una nuova mattina da incubo e nessuna corsia d'emergenza sanitaria

"Ogni giorno è una ruota della fortuna". Lo dicono automobilisti inferociti che si recano al lavoro dalla Vallescrivia verso Genova percorrendo l'autostrada A7: sufficiente una vettura in avaria e sono chilometri di coda.

Il copione si è materializzato, nuovamente, nelle prime ore del mattino con pesanti disagi tra Busalla e Bolzaneto: "Oltre a restare intrappolati su corsia unica, se lì in mezzo c'è un mezzo di soccorso non ha possibilità di aggirare la colonna mettendo a rischio la vita dlele persone. Tutto questo viene fatto, pure, pagare perchè Autostrade non ha cancellato il pedaggio nonostante la vergogna vissuta in modo quotidiano".

La situazione è analoga in entrambe le direzioni dela A7 e stamattina i rallentamenti, per un banale incidente, hanno superato i 5 chilometri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.