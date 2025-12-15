Attualità

A Benvenuti in Liguria le idee per il Natale tra cucina, il centro di Genova, Pentema e le riviere

di Gilberto Volpara

34 sec

Appuntamento su Telenord e telenord.it mercoledì dalle 20.30

A Benvenuti in Liguria le idee per il Natale tra cucina, il centro di Genova, Pentema e le riviere
Teatro Carlo Felice - Bolero Ravel

 

Puntata speciale, quella di Benvenuti in Liguria su Telenord dalle 20.30 di mercoledì prossimo. Nel menù innumerevoli idee legate al periodo natalizio con presepi del profondo entroterra come Pentema e del centro di Genova, ma nel format pure le idee per farsi trovare pronti con un trucco adeguato la notte di capodanno. 

 

Nel corso della trasmissione, assieme al Cucinosofo Sergio Rossi, anche le curiosità legate al marmo nella cucina ligure, ai piatti per sgonfiare il peso delle feste e i segreti delle verdure di qualità per mantenere una dieta sana nonostatante gli sfarzi dei prossimi giorni. 

 

Appuntamento su telenord e telenord.it la sera del 17 dicembre

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

marmo benvevenuti in liguria natale

Condividi: