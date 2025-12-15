A Benvenuti in Liguria le idee per il Natale tra cucina, il centro di Genova, Pentema e le riviere
di Gilberto Volpara
Appuntamento su Telenord e telenord.it mercoledì dalle 20.30
Puntata speciale, quella di Benvenuti in Liguria su Telenord dalle 20.30 di mercoledì prossimo. Nel menù innumerevoli idee legate al periodo natalizio con presepi del profondo entroterra come Pentema e del centro di Genova, ma nel format pure le idee per farsi trovare pronti con un trucco adeguato la notte di capodanno.
Nel corso della trasmissione, assieme al Cucinosofo Sergio Rossi, anche le curiosità legate al marmo nella cucina ligure, ai piatti per sgonfiare il peso delle feste e i segreti delle verdure di qualità per mantenere una dieta sana nonostatante gli sfarzi dei prossimi giorni.
Appuntamento su telenord e telenord.it la sera del 17 dicembre.
