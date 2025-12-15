Allerta sicurezza: dopo Sydney, rafforzata la vigilanza sui siti ebraici in tutta Italia

Massima attenzione e misure di sicurezza rafforzate sui siti ebraici presenti sul territorio nazionale, comprese quindi a Genova la sinagoga di via Bertora e la sede della compagnia di navigazione ZIM. È quanto previsto da una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diramata in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), in programma nella giornata di oggi, e confermata anche per i prossimi giorni.





Il provvedimento, diffuso già nella giornata di ieri, prevede un innalzamento delle misure di vigilanza su tutti i luoghi considerati “sensibili”, come sinagoghe, scuole, centri culturali e sedi istituzionali legate alle comunità ebraiche.





L’alert resterà attivo anche oltre il periodo elettorale, alla luce dell’attentato avvenuto a Bondi Beach, a Sydney, durante le celebrazioni della festa ebraica di Hanukkah. L’episodio ha contribuito a rafforzare il livello di attenzione delle autorità italiane, che hanno ritenuto necessario mantenere alto il dispositivo di prevenzione.

