Ronco Scrivia: ladri chiudono nel bagno di casa il proprietario, rapina a mano armata
di Gilberto Volpara
L'episodio nel centro della frazione di Borgo Fornari
Ennesimo episodio violento in Vallescrivia. Questa volta, la rapina è avvenuta all'interno di un'abitazione di Borgo Fornari, la frazione di Ronco Scrivia che confina con il Comune di Busalla e da dove ha inizio la salita per il passo della Castagnola.
Nel centro della borgata il proprietario di un'abitazione è stato chiuso dai ladri nel suo bagno mentre gli stessi hanno fatto razzia d'oro, banconote e preziosi rinvenuti nell'appartamento. L'uomo ha gridato per avvisare i vicini, ma quando l'hanno sentito era, comunque, tardi per giungere agli autori della rapina.
Sul lungo della violenza domestica diverse pattuglie dei carabinieri che coordinano le indagini, bottino ancora da quantificare.
