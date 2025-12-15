Liguria Digitale tra le “100 Eccellenze d’Italia”: premio nazionale a Montecitorio per la sanità digitale ligure

Liguria Digitale conquista un prestigioso riconoscimento a livello nazionale entrando a far parte delle “100 Eccellenze d’Italia” nella categoria della Sanità Digitale. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi nella Sala della Regina di Montecitorio, a Roma, dove l’azienda è risultata l’unica realtà ligure tra i vincitori e una delle pochissime aziende pubbliche selezionate a livello nazionale.

Il premio, di altissimo profilo istituzionale, è stato conferito nell’ambito di una manifestazione che gode dell’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 13 Ministeri – tra cui Interno, Difesa, Impresa e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti, Università e Ricerca – oltre che di enti nazionali come INPS e Istituto Superiore di Sanità.

A rendere il riconoscimento ancora più significativo è stata la composizione del Comitato d’Onore, presieduto dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Deodato, che ha consegnato personalmente i premi alla presenza del Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulé. La giuria, composta da 22 autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra Capi di Gabinetto, Direttori Generali e vertici di Ministeri ed enti nazionali, conferma l’elevata autorevolezza del premio.

Liguria Digitale è stata premiata accanto a figure di primo piano della vita istituzionale, scientifica e imprenditoriale del Paese. Tra i premiati figurano, tra gli altri, la Ragioniera Generale dello Stato Daria Perrotta, il Segretario Generale del Senato Federico Silvio Toniato, il Segretario Generale della Camera Fabrizio Castaldi, il Questore di Roma Roberto Massucci, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello, oltre a vertici di grandi realtà come Aeroporti di Roma, CNR e Trenitalia, eccellenze della medicina, rettori universitari e personalità del mondo culturale e sportivo.

All’interno delle cento realtà selezionate, suddivise tra numerosi settori strategici – dall’high tech alla sanità, dall’energia alla Pubblica Amministrazione – figurano 42 personalità di spicco e 58 aziende. Di queste, solo tre sono aziende pubbliche e appena cinque operano in ambito sanitario: Liguria Digitale è l’unica realtà pubblica sia nel comparto high tech sia in quello della sanità digitale.

A ritirare il premio è stato il Direttore Generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini, che ha sottolineato il valore collettivo del riconoscimento: «Questo premio, in un contesto così autorevole, è un riconoscimento che appartiene a tutta Liguria Digitale e alla nostra Regione. La trasformazione digitale della sanità è una sfida complessa che richiede visione, competenza e responsabilità. Essere l’unica realtà ligure tra le Eccellenze d’Italia e una delle pochissime aziende pubbliche premiate dimostra il valore del lavoro quotidiano dei nostri specialisti».

La classifica finale coinvolge 16 regioni italiane, ma la Liguria è rappresentata da una sola realtà: Liguria Digitale. Un risultato che diventa motivo di orgoglio per l’intero territorio e che conferma il ruolo dell’azienda come modello nazionale di innovazione tecnologica al servizio di una sanità sempre più efficiente, inclusiva e vicina ai cittadini.

