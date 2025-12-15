Allerta gialla in Liguria: neve sulle valli Stura e Bormida da mezzanotte fino al pomeriggio di martedì 16 dicembre

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente dalle 00 alle 14 di martedì 16 dicembre, con accumuli previsti sopra i 400-500 metri e possibile coinvolgimento dei tratti autostradali della A6 e della A26. Fenomeni di gelicidio sono possibili sui settori centrali dei versanti padani fino alla bassa collina, mentre sul centro-levante della regione la probabilità di forti temporali rimane bassa.

L’arrivo di una perturbazione porterà condizioni più instabili già dalla serata di lunedì, con precipitazioni deboli inizialmente a Ponente e in intensificazione nella notte fino a moderate nella mattinata di martedì, estendendosi progressivamente al resto della regione, compreso il levante. Il repentino crollo dello zero termico sulla parte padana permetterà nevicate fino a fondovalle (400-500 metri), in attenuazione nel pomeriggio con l’aumento delle temperature. Sui versanti padani di Levante la neve non è prevista, con lo zero termico attorno ai 2000 metri.

Tra tarda mattinata e pomeriggio, l’instaurarsi di una convergenza in mare potrebbe generare rovesci più intensi sulle aree di centro-levante, con possibili accumuli elevati. Sono previsti venti di burrasca dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, con disagio per freddo nelle valli del savonese e nel genovesato a causa dell’aria fredda proveniente dalla Val Padana.

