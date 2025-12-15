Attualità

Teatro Verdi: Capodanno con la Baistrocchi, l'annuncio nell'ultima puntata di Scignoria!

di Gilberto Volpara

In studio a Telenord il capo comico Edo Quistelli

Notte di Capodanno con la Baistrocchi. L'annuncio nell'ultima puntata di Scignoria! in onda su Telenord: "Biglietti ancora disponibili per una serata insolita" dichiara Edo Quistelli, volto storico della Compagna goliardica. 

 

 

 

