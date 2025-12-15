Liguria: abbonamenti Frecciarossa, aperta la piattaforma regionale per i contributi ai pendolari

È attiva da oggi, lunedì 15 dicembre, la piattaforma online della Regione Liguria che consente agli utenti liguri di richiedere un contributo economico sull’abbonamento Alta Velocità Frecciarossa con estensione ai servizi regionali. L’iniziativa nasce dall’accordo siglato dalla Regione, attraverso l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, con le associazioni dei consumatori e i comitati dei pendolari, con l’obiettivo di sostenere studenti e lavoratori che utilizzano abitualmente il collegamento Frecciarossa 8623 (Torino Porta Nuova – Genova Piazza Principe – Roma Termini) nella tratta ligure.





«Con un provvedimento che non ha precedenti – spiega l’assessore Scajola – ci siamo impegnati per dare un supporto concreto e significativo ai pendolari che utilizzano un treno che non è di nostra diretta competenza. Grazie a risorse interamente regionali, dopo aver recuperato la fermata di Sarzana, riconosciamo un contributo fino al 40% del costo dell’abbonamento. A questo si aggiunge la proroga della Carta Tutto Treno da agosto al 13 dicembre e il fatto che il prezzo non sia mai aumentato dal 2012 a oggi».





Gli sconti previsti variano in base alla tratta chilometrica dell’abbonamento: il contributo arriva al 40% per le percorrenze pari o superiori a 70 chilometri e al 35% per le tratte comprese tra i 15 e i 70 chilometri. «Sono atti concreti – sottolinea Scajola – frutto di un dialogo costante con Trenitalia, ma soprattutto con consumatori e pendolari, con i quali lavoriamo a una voce sola nell’interesse di chi si muove in treno nella nostra regione».





Per presentare la domanda è necessario accedere allo sportello online regionale utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. La procedura è semplice e prevede la compilazione di un modulo online con l’allegato della copia dell’abbonamento.





In via eccezionale, per il solo mese di dicembre 2025, sarà possibile presentare la richiesta da oggi fino al 21 dicembre, per consentire la conclusione del procedimento amministrativo entro la fine dell’anno. Considerata inoltre la deroga valida fino al 13 dicembre 2025 per l’utilizzo del Frecciarossa 8623 con la Carta Tutto Treno Liguria, il contributo relativo al mese di dicembre sarà calcolato sul 58% del costo dell’abbonamento.





A partire dal 2026, la Regione predisporrà quattro finestre temporali ben definite nel corso dell’anno per la presentazione delle domande, così da garantire una gestione ordinata delle pratiche e degli adempimenti necessari all’erogazione dei rimborsi.

