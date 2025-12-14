Astronomia, una "stella cometa" illumina il cielo del periodo natalizio

Una meteora dello sciame delle Geminidi è stata immortalata nella notte tra il 13 e il 14 dicembre nei cieli del Piemonte, offrendo uno scorcio suggestivo del cielo invernale.

Lo scatto – La stella cadente, più correttamente una meteora, appartiene allo sciame delle Geminidi, attivo nelle serate di metà dicembre e caratterizzato da un apparente punto di origine nella costellazione dei Gemelli. La fotografia è stata realizzata alle 00:42 del 14 dicembre 2025 a Mombercelli, in provincia di Asti, da Andrea “Zuse” Balestrero dell’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova, utilizzando uno smartphone Samsung S20 con impostazioni ISO 1600 e posa di 30 secondi.

Il cielo – Nell’immagine, oltre alla meteora, sono riconoscibili le costellazioni dei Gemelli, con Giove sulla sinistra, Orione in basso, e gli ammassi stellari delle Iadi e delle Pleiadi in alto a destra. Una seconda immagine mostra lo zoom della scia luminosa lasciata dalla Geminide durante il suo rapido attraversamento dell’atmosfera terrestre.

La suggestione - Nell'osservare l'immagine, viene naturale pensare al periodo natalizio che stiamo vivendo, carico di significati che si intrecciano anche con i misteri dell'universo. Sia pure scientificamente incorretta, la definizione di "stella cometa" si associa facilmente allo scatto della Geminide: un rimando alla Stella di Betlemme che può regalare una piccola emozione anche a chi non è familiare con l'osservazione astronomica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria