Liguria, psicologi in forte crescita: oltre 3.300 professionisti, raddoppiate le iscrizioni in dieci anni

La professione dello psicologo è in forte espansione in Liguria, dove operano oggi 3.357 professionisti tra pubblico e privato: oltre mille in più rispetto al 2015. Ogni anno si aggiungono in media circa 200 nuovi iscritti, un dato che testimonia un trend in costante crescita e che trova conferma anche nei corsi di laurea universitari, ormai saturi.





Il punto sullo stato della professione è stato fatto venerdì 12 dicembre al Galata Museo del Mare, in occasione della cerimonia di accoglienza dei nuovi iscritti all’Ordine degli Psicologi della Liguria e della celebrazione dei 491 professionisti che hanno raggiunto i trent’anni di appartenenza all’Albo.





«Iniziative come questa rafforzano il senso di comunità e sottolineano l’importanza sociale della nostra professione», ha dichiarato la presidente dell’Ordine, Claretta Femia, ricordando il valore storico della legge 56 del 1989 che ha sancito il riconoscimento ufficiale della professione e regolamentato la pratica psicoterapica. Da allora, ha spiegato, la psicologia ha potuto svilupparsi in modo strutturato, garantendo prestazioni certificate, nel rispetto del codice deontologico, e conquistando un ruolo sempre più rilevante nelle istituzioni.





Tra i risultati più significativi raggiunti grazie all’azione dell’Ordine, Femia ha citato l’introduzione in Liguria dello psicologo delle cure primarie, prevista dalla legge regionale 20 del 2023. Il servizio, finanziato nella primavera scorsa, sarà attivato a breve nelle cinque Asl territoriali, con le selezioni in fase di conclusione entro la fine del mese. Una misura, ha sottolineato la presidente, che rappresenta un riconoscimento bipartisan dell’importanza del sostegno psicologico di base a fini preventivi, con benefici sia per la salute mentale dei cittadini sia per la sostenibilità del sistema sanitario.





Secondo i dati del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, a metà 2025 in Italia si contano circa 147.941 iscritti. In Liguria, le nuove adesioni sono quasi raddoppiate nell’ultimo decennio: da una media di 100 all’anno tra il 2015 e il 2019, a circa 200 nel triennio 2023-2025. Anche l’Università di Genova registra numeri elevati, con 100 nuove iscrizioni annue al corso di laurea triennale e 60 a quello magistrale, a fronte di una domanda superiore rispetto ai posti disponibili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.