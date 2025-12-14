La Spezia, in arrivo 70 migranti a bordo di Sea Watch 5

LA SPEZIA - La macchina della Croce Rossa di La Spezia è pronta a mobilitarsi nuovamente in vista dello sbarco della nave Sea Watch 5, attesa nel porto ligure domattina, lunedì 15, con a bordo 70 migranti. Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di accoglienza e assistenza sanitaria saranno impegnati in totale 15 operatori. Lo rende noto la Croce Rossa spezzina in un comunicato.

Le attività inizieranno già alle prime luci dell'alba, alle ore 5.30, quando i volontari Cri allestiranno l'area di sbarco predisponendo quattro strutture mobili e due ambulanze, pronte per eventuali trasferimenti verso le strutture ospedaliere. Oltre alla gestione logistica del campo, la Croce Rossa si occuperà come di consueto dell'accoglienza dei migranti e del supporto sanitario, collaborando con Asl, Questura e sanità marittima per garantire un intervento tempestivo e coordinato durante tutte le fasi dello sbarco.

