Confartigianato, sotto Natale due cacce al tesoro e dieci casette per promuovere gli acquisti artigianali

Il Natale 2025 di Confartigianato punta su botteghe, territori e regali di qualità. Tra Genova e Rapallo arrivano due cacce al tesoro aperte a tutti e la presenza con dieci casette artigiane al Villaggio di Natale del Porto Carlo Riva, per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del saper fare locale in uno dei periodi più rilevanti per l’economia ligure.

Impatto economico – "Le festività rappresentano una leva decisiva: secondo il Centro Studi Confartigianato, la spesa natalizia vale 424 milioni di euro nella provincia di Genova e supera i 770 milioni in Liguria. Sono 8.286 le imprese artigiane coinvolte nei settori simbolo del Natale, dall’alimentare alla moda, dalla casa al benessere, fino alle creazioni artistiche", Luca Costi segretario Confartigianato Liguria.

Scelte consapevoli – «Il nostro invito è semplice: a Natale scegliete l’artigianato. È una scelta di qualità, sostenibile e che sostiene la vitalità dei territori», sottolinea il presidente di Confartigianato Genova Felice Negri. «Un prodotto artigiano non è solo un regalo, ma competenze, creatività e tradizione».

Genova – Dopo il buon riscontro del 2024, sabato 13 dicembre è tornata la caccia al tesoro nel centro storico. Grazie alla web app Smart Rogaining di Edutainment Formula, squadre di amici e famiglie hanno esplorato vicoli e piazze tra indizi, missioni e selfie ispirati alle tradizioni artigiane. L’esperienza passata ha favorito il ritorno dei partecipanti nelle botteghe nei giorni successivi.

Rapallo – Sabato 6 dicembre invece si è tenuta una caccia al tesoro tra città e porticciolo, pensata per residenti e turisti. La stessa piattaforma digitale ha guidato i partecipanti tra quiz e sfide legate alle eccellenze locali e al Villaggio di Natale.

Villaggio di Natale – Al Porto Carlo Riva Confartigianato è presente con dieci casette dedicate a ceramiche, gioielli, accessori, creazioni per bambini, acquarelli, prodotti alimentari, cioccolato e birra artigianale. Il Villaggio, inaugurato alla presenza della sindaca Elisabetta Ricci, offre installazioni luminose, vista mare e una pista di pattinaggio aperta fino all’11 gennaio.

Valorizzazione urbana – «Le imprese illuminano davvero i nostri quartieri», conclude Negri. «Le iniziative servono a farle incontrare e a riscoprire luoghi e botteghe, trovando regali destinati a durare».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.