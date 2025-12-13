Pietra ligure a Natale. Il vicesindaco Rembado: "Siamo cresciuti sul fuori stagione, tanti stranieri e giovani"
di Luca Pandimiglio
Tanti i temi trattati insieme al vicesindaco e assessore al turismo, cultura e sviluppo di strategie outdoor di Pietra Ligure, Daniele Rembado: dal turismo, alle iniziative natalizie, all'importanza del teatro per lo sviluppo culturale del comune.
"Il turismo a Pietra sta bene, i dati dell'osservatorio regionale ci dicono che siamo in continua crescita, anche in controtendenza rispetto ad altre realtà a noi vicine. Sono anni che cresciamo durante la stagione estiva, ma la cosa che ci inorgoglisce maggiormente è il fatto che riusciamo a crescere sul fuori stagione, quindi sia la primavera che l'autunno sono diventati per noi mesi turistici, e non lo era fino a qualche anno fa - ha dichiarato Daniele Rembado -. Abbiamo fatto molti investimenti da questo punto di vista e i dati ci premiano: da marzo, aprile, maggio e settembre ottobre fino a novembre rappresentano turisticamente mesi molto rilevanti che aiutano ad allungare la stagione, aiutano il commercio, aiutano ovviamente attività alberghiere e si consolida l'immagine di una Pietra Ligure sempre più attrattiva, soprattutto per i giovani".
"Il cuore vero del turismo è rappresentato dai tedeschi e dagli svizzeri, ma abbiamo visto che negli ultimi anni c'è stato un aumento costante anche del turismo scandinavo e, con un po' di sorpresa, anche il turismo francese sta registrando numeri importanti - prosegue Rembado -. Perchè negli anni passati i francesi non conoscevano la Riviera del medio ponente".
