Natale a Genova, la città si accende tra presepi viventi, musica e la Casa di Babbo Natale

Genova si prepara a vivere un Natale all’insegna della magia, della tradizione e della cultura, con un fitto calendario di eventi che trasformerà la città in un grande palcoscenico delle feste tra presepi viventi, concerti, itinerari artistici e iniziative dedicate alle famiglie animeranno quartieri, chiese e palazzi storici, offrendo occasioni di incontro per cittadini e visitatori di tutte le età.





Cuore del programma sono i cinque appuntamenti con i presepi viventi, frutto dell’impegno delle comunità locali e capaci di restituire atmosfere di grande suggestione. Si parte il 13 dicembre a Voltri con il Presepe della Duchessa, un corteo storico itinerante ispirato ai presepi barocchi di Anton Maria Maragliano, che attraverserà il quartiere fino alla celebrazione della Natività in piazza Saredo. Domenica 14 dicembre sarà la volta del Presepe Vivente Barocco di Acquasanta, una rievocazione che unisce arte, devozione e tradizione gastronomica, trasformando il borgo in un teatro a cielo aperto.





Il 21 dicembre toccherà a Granarolo, dove la Parrocchia di Santa Maria Assunta proporrà la 27ª edizione di uno dei presepi più sentiti della città, con l’intero borgo che si trasformerà simbolicamente in Betlemme. Il 24 dicembre, nella chiesa di San Marco al Molo, il Natale di San Francesco rievoccherà la nascita del primo presepe di Greccio, culminando con la messa di mezzanotte. Il 31 dicembre, infine, Masone ospiterà il Presepe dell’Oratorio e il tradizionale Confuoco, tra mercatini, antichi mestieri e il concerto di campane.





Torna anche il “Passaporto dei Presepi”, in una nuova edizione promossa dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi. Fino all’11 gennaio, gli itinerari “I Presepi dell’Arte” e “I Presepi della Tradizione” guideranno il pubblico alla scoperta di 85 presepi dislocati tra ponente, levante, vallate e comuni limitrofi. I visitatori potranno collezionare timbri nei vari siti e partecipare all’evento conclusivo dell’8 febbraio 2025.





Spazio anche alla musica con la rassegna “Chiese in Musica”, che unirà patrimonio artistico e sonoro in due appuntamenti: il 19 dicembre nella chiesa di San Siro di Nervi e il 27 dicembre in quella di Santa Maria della Cella a Sampierdarena. I concerti saranno preceduti da visite guidate a cura della storica dell’arte Marta Faruffini.





Tra le novità più attese, l’apertura della Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi, dal 17 al 24 dicembre. Per la prima volta la storica sede del Comune si trasformerà in uno spazio dedicato ai più piccoli, con installazioni luminose, laboratori creativi, animazioni, set fotografici e attività per tutta la famiglia.





Il calendario natalizio si concluderà il 6 gennaio in piazza Matteotti con la tradizionale Discesa della Befana dall’autoscala dei Vigili del Fuoco, un appuntamento ormai irrinunciabile per i bambini genovesi. Tutti gli eventi e gli aggiornamenti sono disponibili su visitgenoa.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.