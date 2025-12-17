Attualità

A Scignoria! la canzone di Natale in lingua genovese con Andrea Facco e Valentina Izzo

di Gilberto Volpara

Nella puntata di giovedì 18 dicembre ore 20.30

La puntata di Scignoria! del 18 dicembre, ore 20.30 su Telenord e telenord.it, sarà caratterizzata da temi natalizi, ma non solo. A spiccare, la parlata di numerosi giovanissimi e la musica di Andrea Facco con Valentina Izzo.

 

Appuntamento in diretta con il professor Franco Bampi e il pubblico da casa per scoprire i segreti del Natale alla genovese. 

