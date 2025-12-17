A Scignoria! la canzone di Natale in lingua genovese con Andrea Facco e Valentina Izzo
di Gilberto Volpara
Nella puntata di giovedì 18 dicembre ore 20.30
La puntata di Scignoria! del 18 dicembre, ore 20.30 su Telenord e telenord.it, sarà caratterizzata da temi natalizi, ma non solo. A spiccare, la parlata di numerosi giovanissimi e la musica di Andrea Facco con Valentina Izzo.
Appuntamento in diretta con il professor Franco Bampi e il pubblico da casa per scoprire i segreti del Natale alla genovese.
