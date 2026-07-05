Ventimiglia, parte “Itinerari d’autore”: il treno storico che racconta 80 anni di Ferrovie dello Stato

Un viaggio tra storia, paesaggio e turismo lento lungo la “Ferrovia delle Meraviglie”. È stato presentato a Ventimiglia il nuovo ciclo di treni storici “Itinerari d’Autore”, che da questa estate collegherà Torino a Imperia attraversando alcune delle tratte ferroviarie più suggestive del Nord-Ovest italiano.

Il progetto, promosso dalla Fondazione FS Italiane, punta a valorizzare il patrimonio ferroviario storico attraverso convogli composti da carrozze d’epoca costruite tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta. Ogni vettura racconta un’epoca diversa delle Ferrovie dello Stato, con ambienti originali, compartimenti storici, finestrini apribili e alcune delle prime carrozze dotate di climatizzazione.

A bordo è prevista anche un’esperienza legata ai territori attraversati, con degustazioni di eccellenze enogastronomiche locali, in linea con il modello dello slow tourism. Il treno, infatti, non sarà mai riempito oltre il 75% della capienza per garantire maggiore comfort e qualità del viaggio.

Il convoglio percorre la linea Torino–Cuneo–Limone Piemonte–Tenda–Breil-sur-Roya fino a Ventimiglia, proseguendo poi verso Sanremo e Imperia. Il servizio sarà attivo ogni domenica, con alcune corse aggiuntive previste il sabato nei periodi festivi.

Secondo il direttore generale della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa, l’obiettivo è quello di privilegiare la qualità dell’esperienza rispetto al numero dei passeggeri, offrendo un vero e proprio viaggio nella storia ferroviaria italiana attraverso circa ottant’anni di evoluzione tecnica e culturale.

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