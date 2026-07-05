Riva Trigoso sceglie i fuochi d’artificio silenziosi: il Bagnun diventa a misura di cani e gatti

Alla Festa del Bagnun di Riva Trigoso, in programma il 18 luglio, debutta una novità destinata a far discutere in positivo: lo spettacolo pirotecnico sarà realizzato con fuochi d’artificio silenziosi, pensati per ridurre l’impatto acustico e tutelare gli animali domestici.

La decisione arriva in controtendenza rispetto alle polemiche sui botti tradizionali e rappresenta un passo verso un evento più inclusivo e rispettoso. I giochi pirotecnici saranno sparati in mare aperto, al largo di Riva Ponente, privilegiando l’effetto scenografico delle esplosioni sull’acqua senza il consueto fragore.

«Abbiamo deciso di cambiare radicalmente lo spettacolo pirotecnico – spiega Roberto Trinca del comitato organizzatore –. Dopo il successo dello scorso anno dei fuochi esplosi in mare, abbiamo scelto di andare incontro sia al pubblico che li ha apprezzati sia ai proprietari di animali d’affezione».

Anche l’amministrazione comunale sostiene l’iniziativa. «L’Associazione Bagnun ha compiuto una scelta coraggiosa e non scontata – afferma il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas –. Potrebbe diventare un modello anche per altri eventi cittadini, come la Barcarolata nella Baia del Silenzio».

Lo spettacolo prenderà il via alle 23.30, al termine della distribuzione gratuita di 5.000 piatti di Bagnun. Un unico piccolo botto segnalerà al pubblico l’inizio dello show, invitando le migliaia di presenti a raggiungere la spiaggia per assistere ai giochi di luce sull’acqua.

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