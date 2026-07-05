Turismo in crescita, Liguria tra le regioni protagoniste: +6,56% di arrivi nel primo semestre 2026

Il turismo italiano continua a mostrare segnali di forte espansione nel 2026 e la Liguria si conferma tra le regioni che contribuiscono in modo significativo a questo andamento positivo. Nel primo semestre dell’anno, infatti, gli arrivi turistici sul territorio ligure registrano un incremento del 6,56% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo le elaborazioni del Ministero del Turismo sui dati della piattaforma “Alloggiati Web” del Viminale.

Il dato si inserisce in un contesto nazionale altrettanto favorevole, con una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% su tutto il territorio italiano. A trainare il settore è soprattutto la componente internazionale, che segna un aumento del 6,45%, mentre il turismo domestico cresce dell’1,97%, confermando una domanda stabile e diffusa anche tra i viaggiatori italiani.

La Liguria si colloca così tra le regioni con performance positive, insieme ad altre destinazioni come Sardegna, Puglia, Piemonte e Calabria, che hanno evidenziato incrementi rilevanti nel periodo analizzato. Il risultato ligure appare significativo anche alla luce della natura del territorio, fortemente legato al turismo balneare ma sempre più orientato anche verso forme di offerta differenziata, dall’entroterra ai borghi storici.

Il quadro nazionale evidenzia inoltre una crescita del turismo extra-alberghiero, che segna un aumento del 7,46%, mentre le strutture alberghiere registrano un +2,27%. Un’evoluzione che riflette il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, sempre più orientati verso soluzioni flessibili e soggiorni personalizzati.

A sostenere il trend positivo contribuisce anche la forte domanda internazionale verso l’Italia, accompagnata da un incremento delle ricerche di voli e da un ampliamento dell’offerta di collegamenti aerei. In parallelo, le previsioni per l’estate e per i periodi di alta stagione, come Ferragosto, indicano un ulteriore rafforzamento dei flussi turistici.

Per la Liguria, questi numeri rappresentano un segnale importante di tenuta e competitività all’interno del panorama turistico nazionale. Il territorio continua a beneficiare della sua attrattività storica, legata al mare e al clima, ma anche della crescente valorizzazione di città, borghi e aree interne, che contribuiscono a distribuire la presenza turistica lungo tutto l’arco dell’anno.

Nel complesso, il 2026 si conferma un anno positivo per il turismo italiano e la Liguria si inserisce pienamente in questo scenario, rafforzando il proprio ruolo di destinazione stabile e in crescita all’interno del sistema turistico nazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.