Savona, domenica l'approdo della Open Arms con 85 migranti a bordo

Con l'approdo previsto domenica 5 luglio nel porto di Savona, la nave umanitaria Open Arms porterà in Liguria 85 migranti, segnando il ventesimo sbarco registrato negli ultimi due anni nei tre scali regionali di Genova, Savona e La Spezia.

A bordo dell'imbarcazione della Ong spagnola si trovano persone di nazionalità egiziana, somala e bangladese, soccorse il 1° luglio nel Mediterraneo dopo essere rimaste per oltre 96 ore alla deriva su un barcone di legno in condizioni precarie. Tra i naufraghi figurano anche 22 minori non accompagnati, che saranno presi in carico secondo le procedure previste.

Nel complesso, gli sbarchi avvenuti in Liguria nell'ultimo biennio hanno coinvolto circa 2.000 migranti. Dopo le prime operazioni di accoglienza e identificazione, una parte consistente delle persone sbarcate è stata successivamente trasferita in strutture di accoglienza situate in altre regioni italiane.

L'arrivo della Open Arms rappresenta l'ennesima conferma del ruolo sempre più centrale assunto dalla Liguria nella gestione degli sbarchi. Se fino a pochi anni fa le navi umanitarie erano destinate quasi esclusivamente ai porti del Sud Italia, da oltre tre anni i porti di Genova, Savona e La Spezia sono entrati stabilmente nel sistema nazionale di accoglienza.

Alla base di questa strategia c'è l'applicazione della linea ministeriale dei "porti sicuri distanti", introdotta con l'obiettivo di alleggerire la pressione sui principali punti di approdo di Sicilia e Calabria e di favorire una redistribuzione della prima accoglienza sull'intero territorio nazionale.

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