Pesto per Amore inaugura un nuovo spazio verde in via di Ravecca portando il basilico nel cuore di Genova

Un nuovo spazio verde nel cuore del centro storico, che si ispira al percorso di depavimentazione e di incremento del verde urbano promosso dal Comune di Genova. È quello inaugurato nella serata di ieri, venerdì 3 luglio, in via di Ravecca da Pesto per Amore, nel perimetro del Civ Sarzano Sant'Agostino già riconosciuto dalla Camera di Commercio di Genova come quartiere sostenibile nell'ambito di Euroflora 2025 e partecipante alla Mobility Week del Comune di Genova con una cargo bike assegnata nel quartiere.

Protagonista dell'installazione è una grande fioriera composta da circa 70 piante di basilico, curate quotidianamente, che porteranno colore, profumo e un forte richiamo alla tradizione genovese, rendendo questo scorcio della città ancora più piacevole per cittadini e visitatori. «La città più bella nasce anche dai piccoli gesti di chi la vive ogni giorno – spiega Paolo Silvestri, titolare di Pesto per Amore – ed è con questo spirito che, nel nostro piccolo, abbiamo scelto di contribuire concretamente trasformando l'angolo di Via Ravecca in uno spazio più verde, accogliente e rappresentativo dell'identità ligure, con l'auspicio che iniziative come questa possano ispirare sempre più realtà a prendersi cura degli spazi comuni. Il nostro obiettivo è lanciare un messaggio semplice ma concreto: la cura degli spazi urbani è una responsabilità condivisa e anche le attività commerciali possono contribuire, con piccoli gesti, a migliorare la qualità e la bellezza della città».

«Siamo lieti di aggiungere un pezzetto di natura nel Civ, un benvenuto all'ingresso della città vecchia, un passo avanti nell'idea di rendere il quartiere sempre, più sostenibile perché il rispetto per l'ambiente si traduce nel rispetto per le persone, per il lavoro e per il territorio», aggiunge Gennaro Acampora, presidente del Civ Sarzano Sant'Agostino.

«Ancora una volta gli esercenti dimostrano il proprio amore per la città, contribuendo in modo concreto alla cura degli spazi comuni e alla valorizzazione del centro storico – commenta Paolo Barbieri, direttore di Confesercenti Genova -. L'iniziativa di Pesto per Amore racconta bene quanto il commercio di vicinato sia parte viva della comunità: non solo presidio economico, ma anche presenza attenta, responsabile e capace di rendere Genova più accogliente, più bella e più sostenibile».

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