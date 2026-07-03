Simona Cosso a Telenord: "Sicurezza significa presenza sul territorio. Creare allarmismo non aiuta"

La presidente del Municipio Centro Est, Simona Cosso, interviene per replicare ad alcune dichiarazioni rilasciate recentemente sul tema della sicurezza e sul mancato accoglimento della richiesta di istituire un consiglio monotematico.

"La richiesta è stata in un primo momento respinta perché affrontava questioni che esulano dalle competenze del Municipio. Si chiedeva infatti di discutere temi legati alla sicurezza che coinvolgono anche i rapporti con la Prefettura e altri livelli istituzionali sui quali un Municipio non ha competenze dirette. Successivamente, invece, la richiesta è stata avvallata e condivisa sia da me che dalla Segreteria Generale, ma con un perimetro molto più stretto e relativo solo alle competenze municipali".





La presidente Cosso respinge inoltre l'idea che vi sia la volontà di sottrarsi al confronto sul tema della sicurezza.

"Non è vero che non vogliamo parlare della sicurezza nel Centro Storico. Semplicemente riteniamo che il tema debba essere affrontato con un approccio di sicurezza integrata e non esclusivamente in una chiave securitaria. È necessario il tempo per comprendere e mettere in campo azioni coordinate che coinvolgano diversi strumenti e diversi soggetti".





Simona Cosso invita inoltre a evitare comunicazioni che possano generare allarme nella cittadinanza.

"È importante non diffondere informazioni non corrette. Non c'è alcun depotenziamento della Polizia Locale né una sua minore presenza sul territorio, anzi, continua a garantire la presenza costante nel centro storico, primo passo per lavorare a presidi sociali dedicati. Su questi temi bisogna esprimersi con grande senso di responsabilità, perché il rischio è quello di alimentare un allarmismo che non aiuta una situazione già complessa".





Infine sottolinea che il Municipio continuerà a dare il proprio contributo attraverso gli strumenti di cui dispone.

"Risponderemo nel merito nelle sedi istituzionali competenti. Per noi sicurezza significa presenza sul territorio, aprire e valorizzare gli spazi pubblici di nostra competenza, promuovere iniziative come la Giornata della Cura del territorio al Ghetto, lavorare per la riqualificazione degli immobili e del tessuto commerciale, favorire il cambiamento delle destinazioni d'uso dove possibile, chiedere maggiori controlli agli enti competenti e intervenire sui flussi di percorrenza. Sono tutte azioni concrete che contribuiscono a costruire una sicurezza reale e duratura per il Centro Storico".

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