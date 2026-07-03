Robotti a Telenord: "Su Amt abbiamo fatto un'operazione di trasparenza e verità"

L'assessore alla mobilità sostenibile e ai trasporti del Comune di Genova Emilio Robotti commenta, ai microfoni di Telenord, le argomentazioni della memoria difensiva dell'ex presidente Amt Ilaria Gavuglio, le conseguenze delle decisioni del precedente mandato e i disservizi registrati in questo periodo, con un particolare riferimento alla soppressione della navebus. Un passaggio viene anche riservato agli investimenti riservati da questa amministrazione ad Amt e i sacrifici necessari per sostenerli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.