Attualità

Robotti a Telenord: "Su Amt abbiamo fatto un'operazione di trasparenza e verità"

di Claudio Baffico

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L'assessore alla mobilità sostenibile e ai trasporti del Comune di Genova Emilio Robotti commenta, ai microfoni di Telenord, le argomentazioni della memoria difensiva dell'ex presidente Amt Ilaria Gavuglio, le conseguenze delle decisioni del precedente mandato e i disservizi registrati in questo periodo, con un particolare riferimento alla soppressione della navebus. Un passaggio viene anche riservato agli investimenti riservati da questa amministrazione ad Amt e i sacrifici necessari per sostenerli.

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