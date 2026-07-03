Crans Montana: i Moretti vogliono riaprire due ristoranti. I difensori: necessario per garantire risarcimenti

I coniugi Jacques e Jessica Moretti hanno annunciato l’intenzione di riaprire due locali di loro proprietà, il ristorante Le Senso a Crans-Montana e il Vieux-Chalet a Lens, confermando quanto circolato nei giorni scorsi anche a seguito di una petizione pubblica. La notizia è stata ufficializzata attraverso una comunicazione diffusa dai legali della coppia, dello studio Hayar e Meier.

I due imprenditori sono attualmente sotto indagine in relazione all’incendio che ha colpito il loro terzo locale, il Le Constellation di Crans-Montana, il rogo avvenuto nella notte di Capodanno che ha provocato 41 morti, tra cui il genovese Emanuele Galeppini, e 115 feriti.

Secondo quanto riportato nella nota legale, i coniugi Moretti avrebbero manifestato la volontà di destinare i proventi delle attività dei due ristoranti a un’associazione impegnata nel sostegno delle vittime della tragedia. Parallelamente, sarebbe già stata avviata la procedura per la riapertura dei locali, attualmente sottoposti a sequestro insieme al resto del patrimonio della coppia.

Nel comunicato si sottolinea inoltre che la ripresa delle attività avrebbe anche l’obiettivo di preservare i beni aziendali, evitando il rischio di fallimento delle società. In caso contrario, si legge nella nota, il patrimonio potrebbe essere compromesso e con esso la possibilità di garantire eventuali risarcimenti alle persone colpite dalla tragedia.

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