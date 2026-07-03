Ospedaletti: inaugurato completamento ciclopedonale lungomare

L'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha inaugurato oggi, insieme al sindaco Daniele Cimiotti, il completamento della pista ciclopedonale del lungomare di Ospedaletti, intervento che contribuisce a rendere pienamente fruibile la Ciclovia Riviera dei Fiori, oggi percorribile senza interruzioni da Ospedaletti ad Andora per circa 45 chilometri.



L'opera, dal valore complessivo di 300mila euro, è stata finanziata dalla Regione Liguria con un contributo di 237mila euro e ha interessato la riqualificazione di circa 160 metri di percorso tra la vecchia stazione ferroviaria e il comparto 3. I lavori hanno previsto il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione di un tracciato continuo, l'eliminazione delle aiuole che interrompevano il percorso, la sistemazione dello smaltimento delle acque, l'adeguamento dell'illuminazione pubblica e la riparazione della linea in fibra ottica.



"Con il completamento di questo tratto si amplia ancora un importante percorso di recupero e valorizzazione delle aree dell'ex sedime ferroviario, trasformate in una delle infrastrutture più belle e strategiche della nostra regione - ha detto Scajola -. Oggi cittadini e turisti possono percorrere senza interruzioni 45 chilometri di ciclovia da Ospedaletti ad Andora, un risultato straordinario che unisce mobilità sostenibile, qualità urbana e valorizzazione paesaggistica. Regione Liguria ha accompagnato questa grande opera con investimenti mirati di rigenerazione urbana nei Comuni attraversati, perché crediamo che la riqualificazione degli spazi pubblici e delle connessioni territoriali rappresenti un volano di crescita per l'intero ponente. Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato 212 interventi in Liguria per un valore complessivo di 58 milioni di euro, di cui 90 in provincia di Imperia per 28,5 milioni, confermando il nostro impegno a favore delle comunità locali e della valorizzazione del territorio. Quello inaugurato oggi è il secondo di tre interventi che puntano a riqualificare e valorizzare l'intera cittadina. A Ospedaletti, dal 2021 a oggi, Regione ha sostenuto opere di rigenerazione urbana per un totale di 700mila euro".



Oltre all'intervento inaugurato oggi, sono infatti stati recentemente finanziati i lavori di riqualificazione di via Roma e via Jonquerie, per un investimento complessivo di 300mila euro, di cui 250mila euro di contributo regionale, mentre nel 2023 è stato realizzata la palestra fitness grazie a un intervento da 200mila euro. Al termine dell'inaugurazione Scajola si è spostato a San Biagio della Cima e a Seborga per due incontri istituzionali dedicati ai temi della rigenerazione urbana e alle progettualità dei territori. Nel corso dei confronti con i rispettivi sindaci Simone Rotolo e Pasquale Ragni sono state approfondite le opportunità di investimento e gli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla riqualificazione dei due Comuni.

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