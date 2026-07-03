Genova, i fondi Pnrr ridisegnano il territorio del Centro Ovest

L'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Genova Massimo Ferrante, intervenuto a margine della giunta itinerante che si è svolta nel municipio Centro Ovest, ha parlato delle opere in realizzazione (o già in fase di collaudo) con i fondi Pnrr e, più in generale della scadenza prorogata di un mese per quanto riguarda il progetto dei quattro assi di forza, con gli interventi anche su tutti i chiusini e sulle corsie, per garantire decoro e manutenzione. Una citazione anche sul tema dell'edilizia scolastica (scadenza il 31 agosto). Tra le buone notizie, lo slittamento della scadenza del P.U.I. relativo al Centro Ovest al 2027, comunicata in maniera informale dal ministero.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.