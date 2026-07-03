Barreca: "A San Fruttuoso molta preoccupazione, ma le spedizioni punitive vanno condannate"
di Claudio Baffico
Il consigliere municipale della Bassa Valbisagno Andrea Barreca, intervistato da Telenord, analizza la situazione legata alla sicurezza dopo gli episodi accaduti nelle scorse settimane. Un'analisi che tocca diversi aspetti, dai minori non accompagnati, alle dipendenze, dalla grande fiducia nelle forze dell'ordine alla presa di distanza nei confronti delle spedizioni punitive. Un accenno anche al clima di tensione che si respira su alcuni bus, e alle iniziative politiche volte a contenere l'emergenza.
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