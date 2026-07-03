Colnaghi: "il presidio fisso in piazza Vittorio Veneto sta funzionando come deterrente"

Il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, intervistato da Telenord, punta il dito sul tema del consumo di alcolici, ammette come la situazione non sia facile, ma neppure drammatica. Sampierdarena viene considerata la zona più calda, con reati predatori in piazza Vittorio Veneto, anche se il presidio fisso della Polizia Locale sta funzionando. Anche lo spaccio caratterizza il territorio, con indagini in corso importanti per tentare di estirpare il problema alla radice. Un cenno anche in merito ai senza fissa dimora, tutti censiti grazie al lavoro di municipio e comune.

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