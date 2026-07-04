Cinque mezzi coinvolti in un incidente sulla A10 tra Celle Ligure e Albisola: code in direzione ponente. Incidente anche a Busalla

Mattinata di disagi sulle autostrade liguri a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli, tra cui un mezzo pesante. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 di oggi all'interno della galleria Pecorile, al chilometro 104,5 dell'autostrada A10 in direzione ponente.

A seguito dello scontro, la circolazione è stata interrotta nel tratto compreso tra i caselli di Celle Ligure e Albisola, con entrambe le corsie di marcia occupate dai mezzi incidentati e pesanti ripercussioni sul traffico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale di Autostrade e i soccorritori. La Croce Rossa di Varazze ha prestato assistenza a un uomo di 62 anni, trasportato in codice giallo. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli sono proseguite per consentire il ripristino della viabilità.

L'incidente ha provocato lunghe code in direzione ponente già a partire dal casello di Celle Ligure. Agli automobilisti diretti verso la riviera di ponente è stato consigliato di entrare in autostrada ad Albisola, mentre per chi proveniva da Genova e doveva uscire nella zona è stata indicata l'uscita di Celle Ligure. Rallentamenti si sono registrati anche in corrispondenza dei caselli di Albisola e Celle Ligure.

Intorno alle 10.45, dove si erano creati 8 km di coda, è stata riaperta una corsia di marcia e poi alle 11.40 c'è stata la riapertura totale delle due corsie verso ponente.

Poco prima delle 11 si è verificato un secondo incidente sull'A7, nel tratto compreso tra i caselli di Bolzaneto e Busalla. A causa dell'accaduto, il casello di Busalla è stato chiuso per i veicoli provenienti da Genova, che devono proseguire fino all'uscita successiva di Ronco Scrivia. Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna di 70 anni che, mentre usciva dall'autostrada, ha perso il controllo della propria auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Bolzaneto. La donna è stata assistita, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

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